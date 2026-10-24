En busca de captar a los indecisos: Lula y Bolsonaro moderan el tono en último debate antes del balotaje del domingo en Brasil

24 oct. 2026 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

En busca de captar indecisos, el presidente brasileño Lula y su rival conservador Flávio Bolsonaro moderaron el tono el viernes en un último debate televisado, aunque se retaron y acusaron de corruptos, antes de un reñido balotaje el domingo.

El senador, de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47% de los votos frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de casi 81.

Bolsonaro se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina, mientras el mandatario busca la "virada", como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol.

Último debate antes de la segunda vuelta

Tras un primer debate en el que se insultaron, ambos candidatos se esforzaron esta vez en hablar más de propuestas y se llamaron por los nombres de pila, en los estudios de la TV Globo en Rio de Janeiro.

Lula atacó la menor experiencia de su rival, mientras que Bolsonaro lo presentó como un candidato del pasado.

Sin su clásica corbata con los colores brasileños, Lula dijo que "este muchacho" "no conoce Brasil" ni sabe "lo que es el hambre".

Bolsonaro acusó al exsindicalista de dejar un "país quebrado" con "ideas que no funcionan más" y lo cuestionó: "¿Por qué las cosas están tan caras?".

Lula, que acaba de adquirir su primer celular, invitó varias veces a la audiencia a "googlear" las afirmaciones de su rival, quien le retrucó: "¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?".

Ambos candidatos empatan en 50% de intención de voto, según un sondeo divulgado el jueves por el instituto Datafolha. Hace dos semanas, el senador aventajaba en cuatro puntos al izquierdista.

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