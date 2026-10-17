Deforestación en la Amazonía de Brasil registró su nivel más bajo en casi 40 años

17 oct. 2026 - 02:10 hrs.

La deforestación anual en la Amazonía brasileña alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de los registros históricos en 1988, según datos oficiales presentados el viernes por el gobierno.

Se trata de una buena noticia para Lula da Silva, que mejora su balance ambiental de cara al balotaje de las elecciones presidenciales contra el senador Flávio Bolsonaro el 25 de octubre.

"Es como un sueño"

"Nuestro objetivo es alcanzar deforestación ilegal cero de aquí a 2030", publicó Lula en X, en alusión a un compromiso adquirido al comenzar su actual mandato en 2023.

Brasil alberga cerca del 60% de la mayor selva tropical del mundo, que desempeña un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

En el período de referencia, que va de agosto de 2025 a julio de 2026, se deforestaron 3.335 kilómetros cuadrados en la Amazonia brasileña, lo que representa una reducción de casi 42% respecto al mismo periodo anterior.

"Es una caída absolutamente estratosférica, es como un sueño", celebró el ministro brasileño de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco, en rueda de prensa en Brasilia.

En Brasil, la tasa oficial de deforestación se mide mediante el sistema de satélites "Prodes", del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Toma en cuenta el período que comienza en el mes de agosto, en plena temporada seca, hasta julio del año siguiente.

Esta tasa ha disminuido de forma continua desde 2022, con una caída acumulada del 71,2% en cuatro años.

La deforestación en este bioma había aumentado considerablemente durante el mandato del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio.

"Conquista histórica"

En el Cerrado brasileño, la sabana más biodiversa del mundo situada al sur de la Amazonía, la superficie deforestada también alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de los registros, que comenzaron en 2001 en este bioma.

De agosto de 2025 a julio de 2026, se destruyeron 5.517 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, lo que significa una reducción de la tasa de casi 24% en un año.

Márcio Astrini, secretario ejecutivo de la red ambientalista Observatorio do Clima, celebró una "conquista histórica".

"Esto demuestra que Brasil desempeña un papel protagonista en la protección de los bosques y que, con voluntad política, es posible frenar las motosierras y las emisiones de gases de efecto invernadero", declaró.