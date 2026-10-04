Elecciones en Brasil: Flavio Bolsonaro se impone a Lula da Silva en la primera entrega de resultados oficiales

04 oct. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

A las 17:00 horas (hora de Brasilia y Chile), las mesas de votación comenzaron a cerrar en todo Brasil y el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a liberar los primeros resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el "gigante sudamericano".

La reñida contienda electoral tiene como principales candidatos al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años por tentativa de golpe de Estado.

Expectación por los primeros resultados

De acuerdo a los primeros resultados, con un 6,00% de los votos escrutados, Bolsonaro se alza con un 50,51% de las preferencias, frente al 41,08% que obtiene Lula.

Puedes seguir minuto a minuto los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil en el sitio web oficial del TSE (pincha aquí).

Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, Brasil tiene programada una segunda vuelta presidencial para el próximo domingo 25 de octubre.

Meganoticias en Brasil

Debido a la importancia de las elecciones en la primera economía de Latinoamérica, el editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, se encuentra en Brasil, desde donde ha estado entregando las últimas informaciones de estos comicios.

Todo sobre Brasil