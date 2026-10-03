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Meganoticias en Brasil: A horas de las elecciones se estima un empate técnico entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

03 oct. 2026 - 21:15 hrs.

A solo horas de la primera vuelta presidencial en Brasil, las encuestadoras estiman un empate técnico entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

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