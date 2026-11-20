20 nov. 2026 - 14:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un derecho de los trabajadores del país, el cual tiene como finalidad protegerlos cuando se quedan sin empleo, ya sea de manera voluntaria (renuncia) o involuntaria (despido o fin de contrato).

Este beneficio es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y se financia, en distintas proporciones, por los aportes mensuales que hacen el trabajador y su empleador.

¿Cómo se financia el Seguro de Cesantía?

El seguro está compuesto por la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que son financiados por una cotización obligatoria del 3% de las remuneraciones.

Contrato indefinido

La CIC es financiada con un aporte del 1,6% del empleador más un 0,6% del trabajador. En tanto, el FCS se financia con otro 0,8% que aporta solo el empleador. La suma de todos esos porcentajes da el 3% de cotización obligatoria para la AFC.

Contrato a plazo fijo, por obra o servicio

En el caso de esta modalidad de contratos, el empleador paga en solitario el 3% de cotización, diviéndola en un 2,8% para la CIC y un 0,2% para el FCS.

Trabajadores de casa particular

Para los trabajadores y trabajadoras de casa particular, el Seguro de Cesantía también es financiado íntegramente por su empleador, con un 2,2% que va a la CIC y el restante 0,8% para el FCS.

¿Cómo puedo revisar mi saldo del seguro?

Para revisar el dinero que tienes acumulado en la AFC, lo primero que debes hacer es ingresar a la sucursal virtual de la entidad en el sitio web www.afc.cl.

Allí deberás ir a la esquina superior derecha del sitio y presionar el botón "Seguro en línea" y la opción "Afiliados". Esto desplegará otra página en la cual se te pedirán tus credenciales: RUT y contraseña AFC o iniciar sesión con ClaveÚnica.

Una vez que hayas ingresado, el primer dato que verás en la pantalla en un banner central es tu saldo del seguro. Por motivos de seguridad, este se encuentra oculto, pero puedes verlo al activar su visualización con el icono de ojo.

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