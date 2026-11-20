20 nov. 2026 - 13:26 hrs.

Miley Cyrus estaría a pocos días de llegar nuevamente al altar. La cantante estadounidense se casaría este fin de semana con su prometido, el músico Maxx Morando, según reveló el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con información exclusiva publicada por el portal de espectáculos, fuentes con conocimiento directo de los preparativos señalaron que la pareja celebraría su matrimonio en el sur de California.

Aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre la ceremonia, la intérprete y su pareja estarían preparando los últimos detalles para dar el siguiente paso en su relación.

Las pistas que habría dejado Miley Cyrus sobre su matrimonio

Según consignó TMZ, Miley Cyrus habría dado algunas señales de sus planes de boda durante las últimas semanas.

Una de ellas ocurrió el mes pasado, cuando la artista invitó a Maxx Morando a subir al escenario durante su presentación en el Hollywood Bowl, donde interpretaron juntos su canción "Let's Get Married".

El momento llamó la atención de sus seguidores, especialmente considerando que la pareja se comprometió el año pasado.

En su momento, la cantante también contó que la propuesta de matrimonio la tomó completamente por sorpresa.

Miley Cyrus llegará nuevamente al altar tras su matrimonio con Liam Hemsworth

Este no sería el primer matrimonio de la artista estadounidense. Anteriormente, Miley Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Ambos contrajeron matrimonio en 2018, pero su relación terminó menos de un año después.

Ahora, la cantante estaría preparándose para iniciar una nueva etapa junto a Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Por ahora, según la información publicada por TMZ, la ceremonia se realizaría durante este fin de semana en el sur de California, aunque no se han dado a conocer detalles sobre los invitados ni el lugar específico del evento.

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