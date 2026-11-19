19 nov. 2026 - 21:46 hrs.

Iván Zamorano compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Blu Dumay, quien acaba de cumplir 30 años.

A través de su cuenta de Instagram, el actual comentarista de Mega publicó una serie de fotografías junto a ella, incluyendo registros recientes y otros de cuando era pequeña, además de imágenes familiares junto a sus otros dos hijos y su esposa, María Alberó.

El emotivo mensaje de Iván Zamorano a su hija Blu Dumay

Junto a las fotografías, Zamorano dedicó sentidas palabras a su hija, recordando que llegó a su vida cuando tenía apenas 7 años y expresando el orgullo que siente por la mujer en la que se ha convertido.

"Hija, llegaste a mi vida con apenas 7 años y hoy tengo la felicidad de verte cumplir 30. Qué bonito ha sido verte crecer y convertirte en la mujer que eres hoy; independiente, responsable y llena de sueños", escribió.

En su mensaje, también destacó los logros personales de Blu y le manifestó cuánto significa para él ejercer el rol de padre. "Quiero que sepas que ser tu papá es una de las mayores alegrías de mi vida. Deseo de corazón que nunca dejes de luchar por lo que quieres y que seas siempre muy feliz", agregó.

Cabe recordar que Blu Dumay no es hija biológica del exfutbolista, pero Zamorano la ha reconocido y querido como una hija desde que llegó a su vida durante su infancia.

La respuesta de Blu Dumay y el mensaje de María Alberó

La publicación también recibió una cariñosa respuesta de la cumpleañera, quien agradeció públicamente el amor y el apoyo que ha recibido de Zamorano.

"Te amo tanto. Muchas gracias por tus palabras, por siempre cuidarme y protegerme, por enseñarme a vivir la vida a punta de esfuerzo y perseverancia, y por ayudarme a ser la mujer que soy. Te admiro y te amo", comentó.

Por su parte, María Alberó también reaccionó a las fotografías y al saludo de cumpleaños con un breve mensaje: "Los amo".

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