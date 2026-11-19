19 nov. 2026 - 20:00 hrs.

El proceso masivo de postulación a salas cuna y jardines infantiles de la red pública para el año académico 2027 continúa disponible en todo el país.

La etapa permite revisar la oferta de establecimientos y seleccionar las alternativas que mejor se adapten a las necesidades de cada familia.

Para postular, es importante considerar la edad del niño o niña, de acuerdo con los siguientes niveles:

Sala Cuna Menor: de 0 a 1 año.

de 0 a 1 año. Sala Cuna Mayor: de 1 a 2 años (1 año cumplido a marzo de 2026).

de 1 a 2 años (1 año cumplido a marzo de 2026). Nivel Medio Menor: de 2 a 3 años (2 años cumplidos a marzo de 2026).

de 2 a 3 años (2 años cumplidos a marzo de 2026). Nivel Medio Mayor: de 3 a 4 años (3 años cumplidos a marzo de 2026).

¿Dónde realizar la postulación?

El proceso de postulación masiva estará disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Para facilitar el trámite, la Subsecretaría de Educación Parvularia dispone del sitio www.todosaljardin.cl, donde se puede conocer la oferta pública y acceder a las plataformas correspondientes.

En la mayor parte del país, las postulaciones a establecimientos de JUNJI, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos (VTF) se realizan mediante el multipostulador Todos al Jardín. En tanto, para postular a establecimientos de Fundación Integra, el proceso se efectúa a través de www.integra.cl.

Una de las novedades de este año es la implementación de un plan piloto en la Región de Aysén, donde la plataforma Todos al Jardín reunirá en un mismo espacio la oferta de JUNJI, Fundación Integra, SLEP Aysén y establecimientos VTF.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

El calendario contempla la publicación de las primeras asignaciones de cupos para el 11 de diciembre, mientras que una segunda asignación se dará a conocer el 16 de diciembre.

Una vez asignado un cupo, las familias deberán completar las etapas de aceptación y formalización de matrícula, de acuerdo con las fechas establecidas.

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