Universidad Bolivariana: Sostenedora solicita su liquidación voluntaria y revela deudas por más de $454 millones

14 nov. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación Universidad Bolivariana, entidad sostenedora de la casa de estudios, solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia, argumentando un escenario de “deterioro patrimonial, insuficiencia financiera y existencia de obligaciones pendientes”.

La presentación fue ingresada el jueves al 30.° Juzgado Civil de Santiago, luego de que el Ministerio de Educación resolviera, el pasado 5 de mayo, revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica de la universidad para permitir su cierre académico.

Según consignó La Tercera, en julio la Subsecretaría de Educación Superior designó a Juan Antonio Gutiérrez García como administrador de cierre. Posteriormente, el 21 de agosto, un informe institucional dio cuenta de dificultades financieras y administrativas, además de las medidas para resguardar los procesos académicos pendientes.

Las deudas y la situación financiera de la corporación

En su presentación judicial, la entidad detalló que sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024 registraban activos por $2.291.446.000, pasivos por $2.281.516.000 y un patrimonio contable de $9.930.000. La corporación aclaró que estas cifras son históricas y no corresponden a un balance actualizado a noviembre de 2026.

Entre sus obligaciones, informó una deuda de $454.485.757 con la Tesorería General de la República. También identificó tres facturas de Asesorías y Consultorías FEM SpA, emitidas en julio de 2026 por servicios contables y de recursos humanos, cuyo monto total asciende a $3.900.000. Sin embargo, indicó que no ha podido verificar íntegramente cuánto de ese monto permanece impago.

“El Plan de Cierre refiere dificultades relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y contractuales. La documentación disponible permite identificar obligaciones y contingencias, aunque no reconstruir exhaustivamente la totalidad del pasivo. Tales antecedentes, considerados conjuntamente, justifican la solicitud de liquidación voluntaria”, sostuvo.

A junio de este año, la corporación mantenía una dotación de 35 trabajadores, con haberes mensuales registrados por $39.527.307. La presentación precisó que esa cifra no constituye, por sí sola, una deuda laboral.

96 causas judiciales y fondos retenidos

La entidad también informó que enfrenta 96 causas judiciales: 16 civiles y 80 laborales y de cobranza previsional. En todas ellas, la Corporación Universidad Bolivariana figura como demandada.

En cuanto a sus fondos bancarios, los antecedentes muestran que al 11 de noviembre de 2026 la cuenta corriente de BancoEstado tenía un saldo disponible de $687.844. Además, registraba una retención por “embargo de fondos” de $6.236.450, realizada el 31 de agosto.

Las dificultades para reconstruir sus antecedentes

La sostenedora advirtió que el administrador de cierre asumió sus funciones sin recibir toda la documentación contable, administrativa, laboral, previsional y bancaria histórica.

“Se efectuaron gestiones para recopilar antecedentes y reconstruir parcialmente la información disponible”, señaló en el documento.

Asimismo, reconoció que “la documentación obtenida no permite determinar exhaustivamente todos los activos, pasivos, obligaciones laborales y movimientos bancarios históricos”.

Finalmente, solicitó coordinación entre el procedimiento concursal, el administrador de cierre y las autoridades competentes para resguardar los procesos académicos y de titulación que todavía están pendientes.