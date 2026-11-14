Encuentran un cuerpo en medio de búsqueda de Benjamín Galdámez en Maipú: PDI trabaja en el lugar para confirmar identidad

14 nov. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, parte del equipo que trabaja en la búsqueda de Benjamín Galdámez —desaparecido desde el pasado 20 de octubre— informó sobre el hallazgo de un cadáver en la zona de búsqueda en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) no han confirmado que el cuerpo corresponda al del joven de 19 años; sin embargo, indicaron que la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) se trasladó hasta el sitio del suceso en el Parque Municipal de Maipú.

Se espera que prontamente la PDI entregue una declaración a la prensa, en donde se informarán detalles respecto a si los peritajes preliminares confirman que el cadáver encontrado corresponde al del joven que habría sido asesinado, tal como confesó el único detenido hasta ahora.

¿Qué se sabe de la desaparición de Benjamín Galdámez?

La familia de Benjamín Galdámez busca al joven desde el pasado martes 20 de octubre; sin embargo, su propia madre confirmó el día sábado 24 de octubre que su hijo habría sido asesinado por la última persona que lo vio con vida: un antiguo conocido de su época escolar que se encuentra detenido.

"Yo le tomé declaración y, en definitiva, él ha confesado un delito de homicidio", explicó la fiscal del caso, Yasna Pastén, tras lo informado por la madre de Benjamín en redes sociales.

"Él lo que confiesa es que él habría disparado a la víctima", agregó la funcionaria de la Fiscalía Metropolitana Occidente al indicar que el móvil del crimen, que debe ser contrastado con la investigación, habría sido un problema ocurrido ese mismo 20 de octubre.

Por su parte, la subprefecta de la PDI, Tatiana García-Huidobro, explicó que ambos jóvenes mantenían una relación de amistad desde hace años. "Fueron compañeros de curso en su época escolar. Existe ahí todavía por establecer qué motiva el homicidio de este joven desaparecido", sostuvo la detective.

De acuerdo a los antecedentes, Benjamín fue visto por última vez tras haber visitado a un amigo en el sector de Casas de Lo Espejo. Luego de esto, el joven estaba esperando un auto de aplicación cuando habría sido abordado por el detenido.

La investigación señala que el crimen se habría producido en un sitio eriazo cercano al Zanjón de la Aguada; sin embargo, su búsqueda se ha extendido por casi un mes debido a las intensas lluvias que pudieron haber arrastrado su cuerpo por dicho cauce de agua.

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