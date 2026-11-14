Emiten aviso por trombas marinas para este fin de semana en el sur del país: ¿Dónde y cuándo hay que estar atento?
¿Qué pasó?
El mar del Sur estará bajo vigilancia este domingo. El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso especial por la probabilidad de nubes que podrían generar trombas marinas, en el sector oceánico y costero desde la comuna de Arauco hasta la región de Los Ríos.
El aviso se publicó este sábado a las 12:45 horas.
¿Cuándo y dónde hay que estar más atento?
- Vigencia del aviso: domingo 15 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas.
- Mayor atención: entre las 12:00 y las 19:00 horas.
- Sector: zona costera, desde Lebu hasta la Región de Los Ríos.
¿Qué lo provoca?
El aviso especial se emitió en el marco de un sistema frontal que avanza hacia el este-sureste, asociado a una baja presión.
¿Qué se recomienda a quienes están en el mar?
Si ves que se forma una tromba marina, dirige tu nave en dirección contraria, alejándote del fenómeno.
Suspende toda faena de buceo, pesca o maniobras, y pon al personal bajo resguardo, con los chalecos salvavidas puestos.
Cualquier cambio en las condiciones previstas se informará oportunamente, a través de la red de radioestaciones marítimas costeras y del sitio meteoarmada.directemar.cl.
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