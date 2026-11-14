Finiquito: ¿Cuándo no es necesario firmarlo?

14 nov. 2026 - 15:00 hrs.

En toda relación laboral, el empleador y la persona trabajadora suscriben un contrato donde quedan definidas las tareas del trabajador y las obligaciones del empleador.

Sin embargo, el empleador puede poner fin a este contrato a través del despido, o el trabajador también puede renunciar.

Para hacerlo, debe entregar a su empleador una carta de renuncia firmada por él mismo y ratificada ante un ministro de fe. Según la Dirección del Trabajo (DT), este documento debe entregarse con un mínimo de 30 días de antelación.

Ya sea por despido o renuncia, ambas partes deben sellar un finiquito, que es el documento que certifica el fin de la relación laboral.

¿Cuándo no es necesario firmar un finiquito?

Sin embargo, la DT establece que existe una instancia en la que no es necesario firmar un finiquito al término de una relación laboral.

Si un contrato dura 30 días o menos, no es obligatorio firmar el finiquito, ya que el Código del Trabajo no lo exige.

Hay que tener en cuenta que esta excepción deja de valer si el contrato se prorroga por más de 30 días, o si pasado ese plazo el trabajador sigue trabajando y el empleador lo sabe.

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