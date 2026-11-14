Daniela Aránguiz se sometió a una cirugía: Cuco Cerda le envió un ramo de flores de regalo

14 nov. 2026 - 14:18 hrs.

Preocupación causó Daniela Aránguiz entre sus seguidores luego de compartir una fotografía desde un recinto asistencial, donde permaneció hospitalizada y acompañada por su madre. Sin embargo, durante el pasado martes se conocieron nuevos antecedentes sobre su estado de salud.

Según informó La Cuarta, la comunicadora ingresó el lunes 9 para someterse a una colecistectomía programada, es decir, una cirugía para extirpar la vesícula biliar.

La Clínica Alemana detalló que la paciente "se encuentra estable y ha evolucionado favorablemente", y la propia Aránguiz dijo en una historia de Instagram que el miércoles le dieron el alta.

¿Qué es una colecistectomía y por qué se realiza?

La colecistectomía es una operación en la que se extirpa la vesícula biliar, un pequeño órgano ubicado debajo del hígado, en la parte superior derecha del abdomen y cuya función es almacenar la bilis.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta intervención suele realizarse cuando existen cálculos biliares que provocan molestias u otros problemas en la vesícula. También puede indicarse frente a determinadas complicaciones, como la inflamación de este órgano.

Sin embargo, la Clínica Alemana no informó cuál fue el motivo médico específico que llevó a Daniela Aránguiz a someterse a la cirugía.

Una de las dudas frecuentes es si se puede vivir sin vesícula. La respuesta es sí: el organismo puede seguir funcionando normalmente, ya que, después de la extirpación, la bilis continúa pasando desde el hígado directamente hacia el intestino delgado.

El gesto de Cuco Cerda

La hospitalización de Daniela Aránguiz también volvió a poner atención sobre su relación con Cuco Cerda. En medio de los comentarios que surgieron sobre un supuesto quiebre entre ambos, el deportista le envió un ramo de flores de regalo.

La situación se dio luego de que circularan versiones sobre un posible quiebre sentimental, tema que también abordó el periodista Pablo Candia. Posteriormente, la propia Aránguiz se refirió a esos rumores y desmintió que la relación hubiera terminado.

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