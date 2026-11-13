Concierto gratuito de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi se realizará este fin de semana: ¿Dónde y a qué hora será?

13 nov. 2026 - 16:41 hrs.

Un panorama gratuito para disfrutar de la música clásica al aire libre se realizará este fin de semana en Santiago. Se trata de un concierto de Las Cuatro Estaciones, una de las obras más reconocidas del compositor italiano Antonio Vivaldi.

El espectáculo estará a cargo de la Camerata de la Universidad de los Andes, bajo la dirección del maestro italiano Giovanni Panella. También participará la violinista chilena Nazaret Beroiza como solista.

¿Cuándo, a qué hora y dónde es el concierto?

La presentación está programada para este sábado 14 de noviembre, a las 12:00 horas.

Se realizará en el anfiteatro de la Laguna, ubicado en el cementerio Parque del Recuerdo Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba.

La organización espera reunir a más de 1.000 personas en este encuentro al aire libre, que busca acercar la música clásica a las familias y combinar la experiencia artística con el entorno natural.

La presentación comenzará con el Adagio y Fuga en Do menor, K. 546, de Wolfgang Amadeus Mozart, para luego dar paso a Las Cuatro Estaciones (Op. 8), de Vivaldi.

¿Dónde conseguir entradas para el concierto?

Quienes quieran asistir deben descargar su entrada gratuita a través del sitio web de Más Parque (pincha aquí).

Cada correo electrónico puede descargar tres entradas para adultos y tres para niños.

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