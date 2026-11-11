Noche de Museos 2026: Así puedes buscar experiencias y panoramas gratuitos para este viernes

11 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 13 de noviembre se vivirá una nueva edición de la Noche de Museos 2026, una jornada nacional que abrirá de forma gratuita y en horario extendido las puertas de más de 350 recintos culturales a lo largo de todo Chile.

El evento, coordinado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, contará con más de 600 actividades distribuidas en 141 comunas de Arica a Magallanes. La cartelera no solo contempla museos tradicionales, sino también recorridos nocturnos por cementerios patrimoniales, parques de esculturas y espacios al aire libre.

¿Cómo buscar experiencias y panoramas en la plataforma oficial?

Para planificar la ruta de la jornada, la organización habilitó la plataforma digital www.nochedemuseos.cl, una herramienta interactiva que permite filtrar la oferta cultural según las preferencias de cada visitante.

El buscador clasifica los datos en dos secciones principales: Espacios culturales (para ubicar recintos específicos) y Actividades (para seleccionar intervenciones artísticas, conciertos o visitas guiadas). Además, permite aplicar los siguientes filtros:

Ubicación : Búsqueda directa por región y comuna para encontrar panoramas cerca de tu casa.

: Búsqueda directa por región y comuna para encontrar panoramas cerca de tu casa. Disponibilidad horaria : Filtro de bloques de horario para armar itinerarios continuos.

: Filtro de bloques de horario para armar itinerarios continuos. Accesibilidad universal: Identificación de espacios acondicionados para personas con movilidad reducida o asistentes con coches de bebé.

Rutas iluminadas y circuito gastronómico

Dentro de las principales novedades de este año destaca la Ruta Nacional Museos que Iluminan, intervención que llenará de color y luz la fachada de cerca de 40 edificios emblemáticos del país. En la Región Metropolitana, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural contarán con proyecciones especiales, música en vivo y espectáculos nocturnos.

Sumado a la oferta patrimonial, más de 200 bares, cafés y restaurantes se sumaron a la iniciativa extendiendo su atención y entregando promociones especiales en barrios gastronómicos como Lastarria, Quinta Normal, Plaza de Armas, el centro histórico de La Serena, la Zona Típica Baquedano en Iquique y el barrio Plaza Perú en Concepción.

Transporte especial y desplazamientos

Para facilitar la movilidad del público durante el horario nocturno, la Región Metropolitana dispondrá de un recorrido especial de buses (recorrido 508x) entre las 19:30 y las 23:00 horas, el cual conectará Quinta Normal con Plaza Italia cruzando el eje patrimonial del centro histórico.

Por su parte, la región de Valparaíso reforzará sus itinerarios nocturnos mediante servicios especiales de EFE y locomoción colectiva. Toda la información detallada de los recintos inscritos se encuentra disponible en la web oficial del evento.