Pareja de "¿Volverías con tu ex? 2" terminó definitivamente tras casi dos años de relación

11 nov. 2026 - 17:38 hrs.

Una de las parejas más comentadas de la farándula chilena puso fin a su historia de amor. Se trata de Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, exparticipantes del reality de Mega "Volverías con tu ex? 2", quienes decidieron terminar definitivamente su relación después de varios intentos por superar sus diferencias.

La ruptura fue revelada por Rojas, donde confirmó que, pese a los esfuerzos que hicieron después de abandonar el espacio televisivo, ya no están juntos como pareja.

Ambos comenzaron su romance en 2024 y estuvieron marcados por las polémicas durante su paso por el reality, donde protagonizaron conflictos y escenas de celos que generaron una ola de críticas en redes sociales.

Claudio Rojas confirmó el quiebre y reconoció que sigue enamorado

En conversación con "Zona de Estrellas", el abogado explicó que, después de abandonar el reality, ambos hicieron esfuerzos por continuar juntos, aunque finalmente optaron por distanciarse.

"Después del reality estuvimos ahí dando la pelea para mantener la relación, sacarla adelante; nos funcionó un tiempo con Huru, pero después tomamos la decisión de distanciarnos", reveló.

También aclaró que, pese al término, mantienen una buena relación y siguen en contacto. "Hoy en día somos muy buenos amigos, yo la quiero muchísimo, estamos en contacto, pero ya no estamos juntos en pareja", afirmó.

Consultado sobre sus sentimientos hacia Hurubachi, Rojas reconoció que todavía está enamorado de ella.

La presión mediática habría influido en el quiebre

Durante la conversación, el profesional también abordó los motivos que habrían llevado al fin de la relación y apuntó a las consecuencias de las críticas que recibieron tras su participación en el reality.

"Yo creo que se dieron muchos factores, entre aquellos, el tema de tal vez un poco de presión mediática por todo lo que se vio en pantalla, tal vez muchas cosas que nos pesaron innecesariamente", detalló.

Rojas también mencionó que la diferencia en las etapas de vida pudo influir en la relación.

"Es difícil, además nuestra relación tiene esa dificultad de las etapas de la vida, pero eso es una cosa que teníamos menos controlada, pero que después se nos fue un poquito", reflexionó, precisando que estuvieron juntos casi dos años.

Claudio Rojas respondió a las críticas por sus actitudes en el reality

Rojas profundizó en cómo las opiniones de terceros afectaron especialmente a Hurubachi, quien habría tenido que enfrentar cuestionamientos incluso de personas de su entorno cercano.

"Yo entiendo que hubo una afectación importante porque, si bien yo y ella teníamos claro que lo que aparece en pantalla puede haber sido nocivo, la presión social, el tema de que 100 personas te digan 'Qué haces ahí'", señaló.

"Yo creo que tal vez yo tengo las herramientas para manejarlo un poco mejor; yo creo que a ella le afectó mucho todo eso de la presión, que no solamente fue gente externa, sino que también gente de su círculo cercano", agregó.

Finalmente, Rojas también respondió directamente a quienes lo calificaron de machista y controlador durante su participación en el programa.

"Es que ni siquiera yo creo que era controlón y machista, yo creo que estaba muy aburrido nada más y no tenía nadie con quien conversar adentro, entonces todo el tiempo estaba con ella, y los ratos que estaba sola era como, Hurito, Hurito, acompáñame un rato porque es verdad, estar 24 horas agota", sostuvo.