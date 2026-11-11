"Mi vida está en riesgo": El desesperado llamado de Diego Pánico tras sufrir un tromboembolismo pulmonar

11 nov. 2026 - 15:02 hrs.

El influencer chileno Diego Pánico encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió apoyo urgente para ubicar especialistas médicos en la Región Metropolitana luego de sufrir un tromboembolismo pulmonar.

A través de una serie de historias, el creador de contenidos fue directo sobre la gravedad de su estado: "Gente querida, necesito explicarles la gravedad de mi situación".

Una condición genética que lo acompaña desde los 16 años

Pánico detalló que padece trombofilia por resistencia a la proteína C desde los 16 años, una condición genética que a lo largo de su vida le ha provocado ocho cuadros trombóticos y dos embolias pulmonares.

Sobre su estado actual, el influencer explicó: "Mi situación es delicada, tengo antecedentes de múltiples trombosis y embolias pulmonares, y mi cuerpo no está respondiendo como debería".

"No puedo esperar hasta diciembre"

En su mensaje, el creador de contenidos advirtió que se encuentra sin tratamiento anticoagulante y que ya recurrió a muchas de las personas que se ofrecieron a ayudarlo. "Actualmente estoy sin anticoagulación y ya he hablado con muchas de las personas que me han querido ayudar. Necesito con URGENCIA que me puedan orientar para conseguir atención con los dos especialistas que necesito", escribió.

El principal obstáculo, según relató, son los plazos de atención: "No puedo esperar hasta diciembre. Necesito que me evalúen AHORA".

Pánico explicó que el centro de salud donde permaneció hospitalizado no disponía de los especialistas que requiere su caso. Distintos profesionales le recomendaron acudir a la Clínica Católica, pero ahí tampoco ha logrado una atención oportuna. "Todos me han recomendado la Clínica Católica, pero ya hice innumerables llamados y las horas disponibles son recién para diciembre", afirmó.

Un pedido de ayuda para llegar a los especialistas correctos

El influencer cerró su mensaje con una súplica a sus seguidores y a quienes puedan orientarlo: "Por favor, necesito ayuda para llegar a los especialistas correctos. No estoy pidiendo un favor por comodidad, estoy pidiendo ayuda porque mi salud y mi vida están en riesgo".

Y concluyó con una frase que resume la urgencia de su caso: "No puedo seguir esperando. Necesito una solución urgente".