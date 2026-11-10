De ganar un reality a conducir un auto de aplicación de transporte: El presente de la expareja de Pamela Díaz

10 nov. 2026 - 18:00 hrs.

De participar en programas de televisión y alcanzar notoriedad en el mundo de los realities, a conducir un vehículo de transporte por aplicación. Ese es el presente de Esteban Bam Bam Morais, el argentino que ganó Gran Hermano en 2007 y que también tuvo una conocida etapa televisiva en Chile.

Morais se hizo conocido en nuestro país, entre otras cosas, por su relación sentimental con Pamela Díaz y su participación en el reality Pareja Perfecta, en 2012. Sin embargo, su vida dio un giro tras alejarse de la exposición mediática y enfrentar dificultades económicas.

En conversación con el medio argentino Teleshow, el exchico reality se refirió abiertamente a esta nueva etapa y dejó claro que no considera que su trabajo sea motivo de vergüenza.

El exchico reality sufrió un devastador incendio en febrero pasado, que destruyó gran parte de sus pertenencias y los ahorros que había reunido durante años. Entre las pérdidas estuvo el dinero que tenía destinado a comprar una casa para su pequeña hija.

"Es un laburo como cualquier otro"

Tras las pérdidas que sufrió por el incendio, Esteban Morais debió buscar nuevas fuentes de ingresos para enfrentar su situación económica y comenzar a reconstruir su vida.

Actualmente, el ganador de Gran Hermano 2007 trabaja como conductor de una aplicación de transporte, una ocupación que asumió sin complejos, pese a que durante años estuvo ligado al mundo de la televisión y la exposición pública.

"Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión", reconoció.

De esta manera, Morais enfrenta un escenario muy distinto al de sus años de fama y busca recuperar la estabilidad económica luego de perder gran parte de sus pertenencias y ahorros.