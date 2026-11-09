Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de Presupuesto 2027
- Por Ariel Araya | Aton
¿Qué pasó?
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La discusión en particular de la iniciativa se llevará a cabo este martes, miércoles y jueves hasta total despacho.
¿Cuáles son los ejes del proyecto?
Tras más de tres horas de debate, la idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención, mientras que sus disposiciones de quórum se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.
Durante la discusión, legisladores plantearon considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a programas promujer. Además, de forma transversal, se apuntó a reponer el programa "Yo elijo mi PC".
El proyecto cuenta con cuatro ejes principales, que, según el mensaje del Ejecutivo, son:
- Crecimiento, empleo y reconstrucción: Incluye una cartera adicional de obras públicas pensada para crear empleo, fortalecimiento de los programas de empleo y capacitación, recursos específicos para la reconstrucción y una institucionalidad que agiliza los permisos de inversión.
- Seguridad: El Presupuesto 2027 reforzaría a Carabineros, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Gendarmería. También aumenta la presencia del Estado en las fronteras y en los barrios más afectados.
- Niñez: Se plantea fortalecer los beneficios de la primera infancia (la reparación del maltrato grave, el acompañamiento a las familias y las Oficinas Locales de la Niñez). Igualmente, crecerían los recursos para jardines infantiles, en tanto, que la alimentación escolar de párvulos mantendría plenamente su financiamiento.
- Protección de los beneficios sociales: Se resguardarían los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal (PGU). Se buscará que el dinero de gasto social llegue a quien corresponde, impulsando el cruce de datos para mejorar la focalización y fortaleciendo la gestión de compras y de la red de salud.
La discusión en particular del proyecto se realizará este martes entre las 14:00 y las 23:00 horas. Para el miércoles la sesión está convocada entre las 09:30 y las 23:30 horas; y la de jueves desde las 09:30 y hasta total despacho.
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