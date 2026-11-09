Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de Presupuesto 2027

09 nov. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La discusión en particular de la iniciativa se llevará a cabo este martes, miércoles y jueves hasta total despacho.

¿Cuáles son los ejes del proyecto?

Tras más de tres horas de debate, la idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención, mientras que sus disposiciones de quórum se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.

Durante la discusión, legisladores plantearon considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a programas promujer. Además, de forma transversal, se apuntó a reponer el programa "Yo elijo mi PC".

El proyecto cuenta con cuatro ejes principales, que, según el mensaje del Ejecutivo, son:

Crecimiento, empleo y reconstrucción: Incluye una cartera adicional de obras públicas pensada para crear empleo, fortalecimiento de los programas de empleo y capacitación, recursos específicos para la reconstrucción y una institucionalidad que agiliza los permisos de inversión.

Incluye una cartera adicional de obras públicas pensada para crear empleo, fortalecimiento de los programas de empleo y capacitación, recursos específicos para la reconstrucción y una institucionalidad que agiliza los permisos de inversión. Seguridad: El Presupuesto 2027 reforzaría a Carabineros, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Gendarmería. También aumenta la presencia del Estado en las fronteras y en los barrios más afectados.

El Presupuesto 2027 reforzaría a Carabineros, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Gendarmería. También aumenta la presencia del Estado en las fronteras y en los barrios más afectados. Niñez: Se plantea fortalecer los beneficios de la primera infancia (la reparación del maltrato grave, el acompañamiento a las familias y las Oficinas Locales de la Niñez). Igualmente, crecerían los recursos para jardines infantiles, en tanto, que la alimentación escolar de párvulos mantendría plenamente su financiamiento.

Se plantea fortalecer los beneficios de la primera infancia (la reparación del maltrato grave, el acompañamiento a las familias y las Oficinas Locales de la Niñez). Igualmente, crecerían los recursos para jardines infantiles, en tanto, que la alimentación escolar de párvulos mantendría plenamente su financiamiento. Protección de los beneficios sociales: Se resguardarían los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal (PGU). Se buscará que el dinero de gasto social llegue a quien corresponde, impulsando el cruce de datos para mejorar la focalización y fortaleciendo la gestión de compras y de la red de salud.

La discusión en particular del proyecto se realizará este martes entre las 14:00 y las 23:00 horas. Para el miércoles la sesión está convocada entre las 09:30 y las 23:30 horas; y la de jueves desde las 09:30 y hasta total despacho.