Sala Cuna Universal: Comisión de Trabajo aprueba cambios al financiamiento y beneficios para las familias

05 nov. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, con cambios en el financiamiento del sistema, aportes a jardines infantiles públicos y mecanismos para reducir los eventuales copagos de las familias.

Uno de los principales ajustes apunta al Fondo de Sala Cuna. La propuesta reduce la cotización total de cargo del empleador desde un 0,35% a un 0,30%. La nueva fórmula contempla un aporte de 0,15% proveniente de la Cuenta Individual de Cesantía y otro 0,15% del Fondo de Cesantía Solidario.

En comparación con la propuesta que se había presentado durante su tramitación en el Senado, el costo total del fondo disminuye en 0,05 puntos porcentuales. Además, el componente financiado desde la Cuenta Individual de Cesantía baja de 0,20% a 0,15%.

Aportes para jardines infantiles y apoyo a las familias

Entre las modificaciones también se incorporó un mecanismo de equidad para los sostenedores de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junji.

Este aporte permitirá cubrir la diferencia positiva entre los recursos que reciben los establecimientos privados por concepto de Sala Cuna y el valor de referencia que actualmente entrega el Estado a los jardines VTF, considerando la cantidad de niños beneficiarios de cada recinto.

El mecanismo será financiado con recursos del Fondo de Sala Cuna. A esto se suma un suplemento solidario destinado a disminuir los eventuales copagos de las familias, cuyo acceso estará determinado por el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio contempla dos tramos: los hogares ubicados hasta el 40% más vulnerable del RSH recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva, mientras que aquellos que se encuentren entre el 41% y el 60% accederán a un aporte del 30%.

Para calcular el beneficio, se considerará la diferencia entre el aporte de sala cuna y el valor máximo afecto al suplemento, equivalente a 1,15 veces dicho aporte. Si la matrícula o mensualidad del establecimiento es inferior a ese límite, se utilizará el monto más bajo para determinar el apoyo.

Incorporación de trabajadoras de casa particular

Otras de las modificaciones aprobadas contemplan adelantar al primer año de implementación la incorporación de las trabajadoras de casa particular al sistema.

Asimismo, se estableció un régimen transitorio para las grandes empresas que actualmente cumplen con la obligación de proveer sala cuna. Durante ese período, deberán mantener el financiamiento de los establecimientos a los que acceden sus trabajadores y, paralelamente, cotizar al Fondo de Sala Cuna, sin recibir aportes provenientes de este.

Con estos cambios, el proyecto de Sala Cuna Universal continúa su avance en el segundo trámite constitucional, con modificaciones relacionadas con su financiamiento, los mecanismos de equidad y la gradualidad de su implementación.