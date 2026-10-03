Postulación a jardines infantiles de Junji e Integra: ¿Cuándo comienzan?

03 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Se acerca un nuevo proceso de postulación a salas cuna y jardines infantiles de JUNJI y Fundación Integra, por lo que las familias que buscan un cupo para sus hijos e hijas deberán estar atentas al calendario y reunir con anticipación los antecedentes necesarios.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) fue creada en 1970 como un organismo del Estado dependiente del Ministerio de Educación, mientras que Fundación Integra nació en 1990 como una fundación privada sin fines de lucro que trabaja en educación parvularia.

¿Cuándo comienzan las postulaciones?

El proceso de postulación se desarrollará entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre.

Luego, la primera publicación de resultados está programada para el 11 de diciembre, mientras que el período para aceptar el cupo asignado será entre el 12 y el 15 de diciembre.

En caso de no obtener un cupo en esa primera etapa, habrá una segunda publicación de resultados el 16 de diciembre. Quienes reciban un cupo en esta instancia podrán aceptarlo entre el 17 y el 22 de diciembre.

Posteriormente, se desarrollará la etapa de entrevista y confirmación de matrícula, contemplada entre el 15 de diciembre y el 13 de enero.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar el proceso, se debe contar con los antecedentes solicitados, entre ellos:

Cédula de identidad del niño o niña.

Certificado de nacimiento.

Carnet de vacunas al día.

Antecedentes socioeconómicos, como la información del Registro Social de Hogares (RSH).

La postulación a establecimientos JUNJI puede realizarse mediante sus plataformas de inscripción. El sistema permite postular a más de una unidad educativa y ordenar las preferencias.