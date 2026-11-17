17 nov. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala Cuna Universal quedó más cerca de convertirse en ley. Este martes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó todos los artículos relacionados con su financiamiento, uno de los principales puntos de desacuerdo de la iniciativa.

Con este respaldo, el proyecto será votado este miércoles en la Sala de la Cámara. Si los diputados lo aprueban, volverá al Senado para su tercer trámite constitucional, donde se deberán revisar los cambios incorporados.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que la fórmula de financiamiento obtuvo apoyo unánime y recordó que la iniciativa ha pasado por 30 sesiones en distintas comisiones desde el 15 de junio. “Es un momento muy importante porque mañana ya se vota en Sala, terminando así el segundo trámite”, señaló.

El presidente de la comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero (Rep.), también valoró el avance y afirmó que “hoy es un día muy importante para las trabajadoras de Chile”. El parlamentario agregó que el país “necesita traer a nuestras mujeres a contribuir al crecimiento”.

¿Qué cambia con la Sala Cuna Universal?

Actualmente, el artículo 203 del Código del Trabajo obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar sala cuna. El proyecto busca eliminar ese límite y extender el acceso al beneficio a los padres y a los trabajadores independientes.

Según Rau, la normativa vigente genera una barrera para la contratación femenina: el 89,7% de las empresas tiene 19 o menos trabajadoras. La obligación de entregar sala cuna se remonta a 1917, cuando se estableció para los establecimientos con 50 o más mujeres.

“Son 109 años en que existe esta distorsión”, sostuvo el ministro. Por su parte, Romero afirmó que la regla actual “significó haber puesto un muro para la empleabilidad de las mujeres”.

La iniciativa ingresó al Congreso en enero de 2022, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Este año, la actual administración la reformuló mediante una indicación sustitutiva, que reemplazó el texto original.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, explicó que la propuesta busca eliminar el límite asociado a la contratación de la trabajadora número 20 y equiparar el acceso entre hombres y mujeres. “Elimina esta barrera de contratación de la mujer número 20 y además equipara el acceso no solamente a mujeres sino también a hombres”, indicó.

Marín también llamó a los sectores políticos a respaldar el proyecto, en medio de las cifras de empleo femenino. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación de las mujeres llegó a 10,5% durante el trimestre julio-septiembre, por sobre el 9,8% nacional.

¿Cómo se financiará el beneficio?

El financiamiento fue uno de los principales obstáculos de la iniciativa. El 8 de septiembre, el Senado aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna, pero rechazó el artículo que establecía sus recursos, al no alcanzar el quórum requerido.

La fórmula original contemplaba destinar un 0,35% de la cotización del seguro de cesantía al fondo: 0,2 puntos de las cuentas individuales y 0,15 del Fondo de Cesantía Solidario. La propuesta obtuvo 25 votos, uno menos de los necesarios.

En la Cámara, el Ejecutivo redujo el aporte a un 0,3%, dividido en partes iguales entre ambas fuentes. La cotización será de cargo del empleador, pero se compensará con una rebaja equivalente en su aporte al seguro de cesantía.

“Para no subir los costos laborales, se reduce la cotización que hacen los empleadores mensualmente al Fondo de Cesantía Solidario en 0,15 y a la cuenta individual en 0,15”, explicó Rau.

De esta manera, el aporte total del empleador no aumentaría. En los contratos indefinidos, su cotización al seguro de cesantía bajaría de 2,4% a 2,1% de la remuneración; mientras que en los contratos a plazo fijo disminuiría de 3% a 2,7%.

El ministro sostuvo que un estudio actuarial de la Superintendencia de Pensiones concluyó que los fondos podrían cubrir las prestaciones, incluso ante situaciones como la crisis asiática. También aseguró que los recursos acumulados no se utilizarán: “Esos US$16.000 millones van a seguir creciendo”.

La fórmula ha recibido cuestionamientos desde la oposición por utilizar recursos del seguro de cesantía. Rau, en tanto, defendió que permite financiar el beneficio sin encarecer la contratación.

¿Quiénes podrán acceder y desde cuándo?

El texto aprobado por la comisión establece una implementación gradual. La ley y la nueva cotización comenzarían a regir el primer día del sexto mes posterior a su publicación.

El acceso se ampliaría en las siguientes etapas:

Desde el mes 12: podrán acceder las trabajadoras dependientes.

Desde el mes 36: podrán hacerlo los padres, siempre que la madre no trabaje y esté estudiando o buscando empleo.

Desde el mes 48: el beneficio se extenderá a todos los trabajadores.

Las grandes empresas que actualmente deben proporcionar sala cuna —aquellas con ingresos anuales superiores a 100.000 UF— tendrán que mantener esa obligación a su costo hasta el mes 48, además de pagar la nueva cotización.

El aporte que entregará el Fondo se determinará cada año y por región, a partir de un informe de una comisión técnica. Si el valor de la sala cuna supera ese monto, la diferencia, conocida como copago, deberá ser cubierta por el trabajador.

Para reducir ese gasto, el proyecto contempla un suplemento solidario según la clasificación del hogar en el Registro Social de Hogares (RSH). Las familias del 40% más vulnerable recibirán el 50% de la diferencia, mientras que aquellas ubicadas entre el 41% y el 60% obtendrán un 30%. El cálculo tendrá un límite de 1,15 veces el aporte de sala cuna.

Además, el Fondo entregará un aporte de equidad a los jardines infantiles VTF, administrados por municipios o fundaciones que reciben recursos de la Junji. Este mecanismo cubrirá la diferencia entre los recursos que reciben las salas cuna privadas y el valor de referencia que actualmente entrega el Estado a esos establecimientos.

El debate sobre quién es titular del derecho

Otro punto de discusión es la redacción del proyecto. En septiembre, el Senado aprobó una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) para establecer que los niños y niñas fueran los titulares del derecho a sala cuna.

Sin embargo, el texto respaldado por las comisiones de la Cámara señala que “los trabajadores podrán acceder a salas cunas” para sus hijos menores de dos años.

Consultado por esta diferencia, Rau explicó que el artículo 203 forma parte del Código del Trabajo, que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores. Por eso, indicó, se mantuvo esa redacción en la propuesta aprobada por la comisión.

El ministro reconoció que se trata de “un tema jurídico que obviamente tiene algunas interpretaciones”, pero sostuvo que lo importante es que los hijos de trabajadores dependientes, independientes y de casa particular puedan acceder al beneficio.

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