17 nov. 2026 - 20:24 hrs.

El compromiso con el cuidado del medioambiente y la difusión de los desafíos de la sostenibilidad le valieron a Megamedia el Reconocimiento al Medio de Comunicación, otorgado por la Comisión de la Feria Internacional del Medio Ambiente y Sustentabilidad (FIMAS) 2026.

La distinción fue entregada por una comisión integrada por empresas y profesionales vinculados al mundo medioambiental, que destacó el trabajo de Megamedia para acercar estos temas a las personas.

En particular, valoraron el uso de sus distintas plataformas para visibilizar los desafíos ambientales y promover una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad.

El periodista Daniel Silva también fue reconocido como "Comunicador FIMAS 2026".

La ceremonia de entrega se realizó este martes en el Centro de Eventos ACHS, ubicado en Avenida Las Condes.

Tras recibir el reconocimiento, Silva manifestó: "Estoy muy contento porque este es un reconocimiento que hace el equipo, el ecosistema Megamedia, no solamente comunicando, que es la parte que me toca a mí, este tipo de iniciativas, de innovación, de trabajo de acción climática, y dando visibilidad a quienes hacen cosas, que son las personas que están acá hoy día; pero además en representación de un holding de comunicaciones que además está haciendo sus propias acciones".

Stephania Albert, jefa de Sostenibilidad de Megamedia, sostuvo que "como medio de comunicación no solamente tenemos el rol de informar y entretener, sino que tenemos la responsabilidad de abrir espacios, generar conversaciones y visibilizar temas tan importantes como el medio ambiente, la economía circular y la sostenibilidad".

¿Por qué reconocieron a Megamedia?

La comisión también relevó el papel de las comunicaciones para informar, generar conciencia y movilizar a la ciudadanía frente a los desafíos medioambientales.

En esa línea, destacó que avanzar hacia la sostenibilidad requiere acciones concretas de empresas, instituciones y personas, junto con espacios que permitan difundir e impulsar esos cambios.

Carmen Gloria Ide, AEPA (Asociación de empresas y profesionales para el medioambiente), expuso que "nos gusta visibilizar a aquellos que hacen un trabajo para aportar al mundo de la sostenibilidad". Estamos convencidos de que nunca vamos a lograr un mundo sostenible si no lo trabajamos entre todos".

"En eso fue bien transversal el apoyo que recibió Megamedia, porque existen personas que decían ellos entregan conocimiento en la pantalla, han prestado, por ejemplo, dependencias para realizar eventos en materia de sostenibilidad, investigaciones en estos temas. Por tanto, son ese promotor que nosotros necesitamos", agregó.

"Tenemos un partner natural que es Megamedia", aseguró.

¿Por qué reconocieron a Daniel Silva?

Sobre Daniel Silva, detalló que el periodista "recibió comentarios generalizados de que él hoy día está hablando de estos temas".

"La sostenibilidad tiene mucho de innovación, tiene mucho de futuro, tiene mucho también de entender realidades y cómo nosotros podemos llegar a encontrar soluciones para problemas, que a veces son domésticos, a veces son mucho más complejos", añadió.

Además, indicó que "nosotros acá vamos a hablar de la trazabilidad de residuos peligrosos que, por ejemplo, son los aparatos eléctricos y electrónicos, y ahí hubo algunas menciones a Daniel por el trabajo y lo que ha comentado de ciertos desarrollos tecnológicos en esa materia".