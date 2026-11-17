17 nov. 2026 - 20:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito protagonizaron carabineros del curso de conductores de motoristas de la zona de Valparaíso en la ruta internacional en dirección a Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 18:15 horas de este martes cuando los funcionarios estaban realizando su curso de conducción de motocicleta como parte de su proceso de formación.

Accidente de carabineros en práctica de moto

El coronel Jorge Guaita de la Prefectura Viña del Mar explicó: "Se trasladaban por la ruta internacional en dirección a Santiago y habrían tenido un accidente a raíz de información preliminar, un vehículo que habría frenado delante de ellos".

"Afortunadamente, no tenemos carabineros lesionados de gravedad; estarían policontusos. Son tres de estos carabineros que habrían caído al suelo y fueron trasladados de inmediato al centro de salud para realizar las alcoholemias respectivas", explicó el coronel Guaita.

La policía informó que personal de la SIAT trabaja en el lugar, pero que la ruta no está cortada.

Todo sobre Policial