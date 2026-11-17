17 nov. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes fue entregado el cuerpo de Mateo Mella, un joven de 15 años asesinado el pasado domingo en la localidad de Queule, comuna de Toltén. El crimen ocurrió luego de que el auto en que viajaba el adolescente, junto a un adulto y otros ocupantes, atropellara accidentalmente al perro del imputado, un hombre de 24 años.

Tras el atropello accidental de la mascota, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra el vehículo, hiriendo al joven y provocándole la muerte.

Este martes se realiza el velorio de Mateo, en la caleta Queule, lugar donde vivía y donde era muy querido por amigos y vecinos de la comunidad.

¿Quién era Mateo Mella?

En conversación con Meganoticias, una vecina de la familia describió a Mateo y señaló que "lo conocimos de chiquitito. Lamentamos mucho lo que pasó y, bueno, justicia para Mateo. Era un niño muy tranquilo, cariñoso, un ejemplo de niño".

La hermana de la víctima también se refirió al crimen, apuntando al imputado y a su pareja. "Los menores recibieron amenazas de lo que yo tengo entendido es la pareja de este sujeto. No solamente fue herido mi hermano, sino que también ha amenazado a las familias de ellos, de los otros niños, de los ocupantes del auto".

"Yo no tenía conocimiento de él, yo no sabía quién era, nada, pero son personas que vienen de fuera y a provocar el daño que causaron ahora en nuestra familia", agregó la hermana de Mateo.

¿Qué pasará con el imputado?

La Fiscalía Local de Pitrufquén amplió la detención del imputado hasta este miércoles a las 12:00 horas.

La fiscal vocera Nelly Marabolí precisó que "la Fiscalía contará con todos los antecedentes para formalizar la investigación y pedir las medidas cautelares que correspondan".

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