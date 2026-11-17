17 nov. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Presidente José Antonio Kast concretó este martes su primer encuentro bilateral con el mandatario de China, Xi Jinping, cita realizada en la ciudad de Shenzhen en la que el jefe de Estado enfatizó su rol institucional por sobre las diferencias ideológicas y destacó la continuidad de los vínculos comerciales entre ambos países.

La reunión se desarrolló en el Hotel Kylin Villa a las 17:00 horas locales, mañana de este martes en Chile, y coincidió con la conmemoración de los diez años de la Asociación Estratégica Integral bilateral y las dos décadas desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Santiago y Beijing.

El mensaje político y el llamado a la inversión

Durante su intervención ante su par chino, Kast remarcó la madurez institucional de Chile frente a los cambios de signo político en La Moneda y subrayó el respeto mutuo respecto de los sistemas internos de gobierno de cada país.

"Represento al Estado, no a un sector político, y es algo que hemos mantenido permanentemente. Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político, y agradecemos siempre el respeto de nuestra forma de gobernarnos, como también nosotros respetamos las organizaciones políticas de cada nación", sostuvo el Mandatario.

Junto con resaltar que China se mantiene como el principal socio comercial del país pese a los cerca de 20 mil kilómetros de distancia, el Presidente aprovechó la instancia para extender una invitación directa a los capitales asiáticos, asegurando que en sus primeros ocho meses de administración se han rebajado impuestos, fortalecido la certeza tributaria y reducido trabas regulatorias con resguardo medioambiental.

"Son nuestro principal socio comercial, y eso lo valoramos y lo cuidamos. Chile fue pionero en temas de comercio exterior, de tratados de libre comercio, y, como usted lo señaló, llevamos 20 años de tratados de libre comercio, 10 años de asociaciones estratégicas. Y las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables", indicó Kast.

La delegación chilena y el contexto bilateral

A la cita en Shenzhen asistió la comitiva oficial integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el titular de Agricultura, Jaime Campos, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el embajador de Chile en China, Alfonso Silva, además de parlamentarios y representantes gremiales.

En el cierre, Kast valoró también la labor del embajador chino en Santiago, Niu Qingbao, quien finaliza su misión diplomática este mes, en un encuentro que cobra especial relevancia tras las recientes fricciones diplomáticas en torno al proyecto de cable submarino de China Mobile hacia Hong Kong y la postulación de Valparaíso como sede de la secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ).