17 nov. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una cirugía que parece sacada de una película de ciencia ficción sorprendió al mundo médico. Un paciente de 65 años fue operado del pulmón mientras permanecía completamente despierto y veía imágenes en realidad virtual.

La intervención se realizó en Roma, Italia, y tuvo una particularidad: el hombre podía conversar con los médicos mientras le retiraban una metástasis de su pulmón izquierdo. Incluso eligió qué paisajes quería observar durante el procedimiento.

Según consignó LUN, la operación duró apenas 20 minutos. Y eso no fue todo: solo una hora después, el paciente ya podía levantarse, beber líquidos y comer.

Médico italiano visitará Chile

Uno de los responsables de esta intervención fue Eugenio Pompeo, profesor de cirugía torácica de la Universidad de Roma Tor Vergata, quien llegará a Chile para enseñar esta innovadora técnica.

El especialista participará entre el 1 y el 4 de diciembre en el Summit MITS de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), donde también estará su colega Sebastiano Bastone. La actividad capacitará a más de 40 médicos para realizar cirugías en vivo.

Pero... ¿Cómo es posible operar a alguien sin dormirlo? Pompeo explicó al citado medio que "el paciente permanece perfectamente consciente durante la intervención y es capaz de hablar con el equipo quirúrgico, hacer preguntas y recibir tranquilidad sobre el desarrollo de la operación”.

¿Y el dolor? El médico detalló que se aplican anestésicos locales alrededor de la incisión. “El paciente no siente ningún dolor”, aseguró, explicando que este método permite evitar la intubación y la ventilación mecánica.

La técnica también utiliza una pequeña incisión de apenas dos a tres centímetros. Para mantener al paciente estable, se emplean colchones especiales que adaptan su forma al cuerpo, mientras los lentes de realidad virtual ayudan a reducir la ansiedad.

"La novedad consiste precisamente en la posibilidad de crear una distracción agradable y envolvente para el paciente mientras es operado sin estar dormido", comentó.

Uno de los aspectos más llamativos es que este procedimiento podría beneficiar incluso a personas con insuficiencia respiratoria grave, que necesitan oxígeno las 24 horas. En Chile, además, la capacitación incorporará tecnología robótica mediante el sistema Da Vinci.