Jhendelyn Núñez revela delicado diagnóstico de salud: "Llevo 27 años de mi vida normalizando dolores"

15 nov. 2026 - 12:22 hrs.

La modelo Jhendelyn Núñez compartió un video en sus redes sociales en el que relató que lleva 27 años conviviendo con dolores menstruales, molestias que durante mucho tiempo normalizó y que recientemente la llevaron a averiguar sobre su diagnóstico.

Todo comenzó luego de que, en octubre, compartiera un video en el que mostraba su inflamación abdominal, la que había asociado a una "crisis de colon". Tras esa publicación, muchas de sus seguidoras se comunicaron con ella para entregarle sus testimonios y consejos, compartiendo experiencias con las que se sintió identificada.

“Gracias a ustedes, chiquillas, yo hoy sé que tengo endometriosis”, expresó en el video. También reconoció que llevaba años restándole importancia a los dolores: “No sean como yo, tirón de orejas para mí. Llevo 27 años de mi vida normalizando dolores menstruales”.

En la descripción de la publicación, Jhendelyn profundizó en su experiencia y contó que tuvo su primera menstruación a los 11 años. Además, señaló que durante los últimos 10 años los dolores se habían vuelto cada vez más intensos.

“A raíz de sus testimonios yo puedo saber que tengo esta enfermedad crónica”, escribió, junto con hacer un llamado a no normalizar el malestar, escuchar al cuerpo y realizarse los chequeos necesarios.

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¿Qué es la endometriosis?

Según consigna Clínica RedSalud, “En Chile, 1 de cada 10 mujeres sufren de endometriosis, pacientes que muchas veces no son diagnosticadas y sufren las molestias invalidantes de esta enfermedad”.

La endometriosis es una enfermedad en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Este crecimiento genera inflamación mes a mes y puede producir adherencias a otros órganos y tejidos pélvicos.

Entre los órganos que pueden verse afectados se encuentran los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga y los intestinos. Durante los días previos y la menstruación, sus molestias pueden llegar a impedir que las mujeres efectúen sus actividades cotidianas, afectando su calidad de vida.

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