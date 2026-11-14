El nombre de la hija de Cony Capelli que abrió el debate sobre sus apellidos

14 nov. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La exganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, compartió con sus seguidores uno de los hitos más esperados de su embarazo: la revelación del sexo del bebé que espera junto a su expareja, Sebastián Daroch.

A través de un registro en sus redes sociales, donde abrió una caja con globos rosados, la bailarina confirmó que se convertirá en madre de una niña. Junto con el anuncio, dio a conocer el nombre elegido para la pequeña: Bella.

Sin embargo, un detalle en una publicación posterior despertó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

Un orden que llamó la atención en redes

Horas después del festejo, la modelo subió una galería de imágenes del evento acompañada de una descripción que no pasó inadvertida: "Revelación de sexo de Bella Capelli Daroch".

Al poner su apellido antes que el del padre de la niña, los usuarios interpretaron el texto como un indicio de que la pequeña podría llevar el apellido materno en primer lugar. La frase generó inmediatas reacciones de apoyo en la plataforma.

¿Qué establece la ley chilena?

Si bien la bailarina no ha detallado si se trata de cómo será la inscripción definitiva en el Registro Civil o simplemente de una forma afectiva de presentar a su hija, la legislación en Chile permite esta alternativa.

Desde que rige la Ley N° 21.334 en enero de 2022, los padres pueden acordar el orden de los apellidos de su primer hijo. Este orden determinará el de los siguientes, eliminando la obligación histórica de priorizar el paterno.