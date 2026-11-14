Teletón 2026: Este fue el último cómputo que entregó la campaña solidaria

14 nov. 2026 - 13:19 hrs.

Chile nuevamente lo logró. Tras más de 27 horas de transmisión, la Teletón 2026 tuvo un cierre con broche de oro al informar que la meta de este año fue cumplida gracias al aporte de millones de personas que creen en esta cruzada solidaria.

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debía llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón correspondía a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

Finalmente, el monto que fue informado desde el Estadio Nacional fue de $46.204.313.130.

¿Se puede seguir donando?

Durante todo el año puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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