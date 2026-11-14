Video muestra momento en que patrullas de Carabineros impactaron entre ellas y una terminó colisionando contra una botillería

14 nov. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un video registró el momento en que dos patrullas de Carabineros impactaron entre ellas y una terminó colisionando contra una botillería en Pudahuel, Región Metropolitana. El accidente ocurrió durante un procedimiento policial y dejó a cuatro funcionarios lesionados, dos de ellos con heridas graves.

El inicio del procedimiento

El hecho se produjo durante la madrugada, en avenida San Pablo con La Estrella. Previamente, personal de la 55.ª Comisaría de Pudahuel había sorprendido a cuatro sujetos que intimidaban con armas de fuego al conductor de un vehículo tipo station.

Al advertir la presencia policial, los individuos huyeron, dando inicio a un seguimiento por distintas calles de la comuna. El procedimiento terminó en avenida San Pablo con Teniente Cruz, donde Carabineros detuvo a los cuatro sujetos y recuperó un arma de fuego.

Sin embargo, mientras otros funcionarios se dirigían a prestar apoyo, dos patrullas sufrieron un accidente. Una chocó contra la botillería La Movida y la otra impactó contra un poste.

El video

El registro muestra cómo uno de los vehículos policiales (tras chocar con otra patrulla) terminó proyectado contra el acceso del negocio. La cortina metálica y las estructuras de protección exteriores recibieron gran parte del impacto.

La colisión ocurrió poco después de las 03:30 horas, cuando el local ya había cerrado. Pese a los daños en el exterior, al interior solo se reportó el desplazamiento de uno de los refrigeradores. El propietario trabajaba para reabrir el negocio durante esa jornada.

Cuatro carabineros resultaron lesionados

El teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que los funcionarios se dirigían a colaborar en el procedimiento cuando ocurrió el accidente.

"Personal policial de esta misma comuna, que se desplazaba por avenida San Pablo para prestar cooperación en la detención de estos cuatro antisociales, sufre un accidente de tránsito", señaló.

Los cuatro funcionarios fueron trasladados al hospital institucional. Según la información preliminar, dos presentaban lesiones graves, aunque se encontraban fuera de riesgo vital. En el lugar también trabajó personal de la SIAT.