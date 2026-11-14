"Nos va a afectar": Jaime Leyton advierte baja segregada en altura para este fin de semana en la zona centro

14 nov. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal que se proyecta hacia el noroeste dejará, a su paso, una baja segregada en altura que afectará a la zona central durante el fin de semana. Así lo explicó el meteorólogo de Megatiempo Jaime Leyton, quien detalló que este fenómeno se sumará a las condiciones de bajas presiones que ya están presentes sobre este sector del país.

"Genera una baja segregada en altura y que nos va a afectar durante el fin de semana, y se va a sumar a la condición actual de bajas presiones y bajas segregadas", señaló Leyton.

Según el experto, no se trata de un solo proceso, sino de varios que actúan en conjunto. "Está bien difícil ponerle un solo nombre corto a las situaciones, sino que es al menos un par de procesos que están afectando la zona central y centro-sur que se van a sumar en los próximos días", afirmó.

Entre ellos, destacó una baja térmica generada por una masa de aire subtropical, responsable de las altas temperaturas.

Este escenario llega después de una ola de calor de tres días en Santiago. "Un promedio de temperaturas en estos tres días de 32,5 grados, lo que es caluroso incluso para la mitad del verano", indicó Leyton, quien la calificó como una "anomalía cálida extraordinariamente notoria".

Las máximas llegaron a casi 40° en El Olivar, en la Región de O’Higgins, mientras que en San Gabriel, en San José de Maipo, se registraron 38°, y en Los Andes, 37°.

El panorama cambiará con la entrada de nubosidad a las regiones Metropolitana y de O'Higgins, y con un descenso de las temperaturas. El calor, en tanto, se trasladará al centro-sur, donde Valdivia podría alcanzar hasta 31 °C.

¿Cómo estarán los próximos días?

En los días siguientes, la inestabilidad se hará sentir con más fuerza. El martes 17, por la tarde, se esperan precipitaciones convectivas entre la Región Metropolitana y la precordillera del Maule y Biobío, con isoterma cero alta. "Hay un riesgo aluvional que me imagino que lo calificarán por lo menos en la categoría de medio o moderado", sostuvo el meteorólogo.

Finalmente, el jueves 19, restos de la inestabilidad se mezclarán con la llegada de un frente frío, con lluvias desde Valparaíso hasta Los Lagos y nieve en la cordillera.

"Estos símbolos de nieve significan que caerá nieve y posteriormente regresan las altas temperaturas, y podrían repetirse estas escorrentías superficiales", advirtió Leyton. Todo ello en el marco de un superniño que ya alcanzó 3,5° de anomalía en el Pacífico, el más intenso registrado.

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