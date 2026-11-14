Compensación por expectativa de vida: Los tres requisitos que debes cumplir para recibirlo

14 nov. 2026 - 08:00 hrs.

La compensación por diferencias de expectativa de vida es un pago adicional que se entrega a las mujeres pensionadas para aumentar el monto de su jubilación y acortar la brecha que existe con las pensiones de los hombres.

La razón es que, como ellas viven más años en promedio, sus ahorros previsionales deben alcanzar para un período más largo, lo que termina reduciendo el valor de su pensión mensual.

De este modo, con esta compensación se busca igualar los montos de las pensiones, teniendo en cuenta el historial previsional de un hombre y una mujer de la misma edad, grupo familiar y ahorro individual.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la compensación por expectativa de vida?

Este beneficio es automático y no requiere postulación; solo deben cumplir con estos tres requisitos:

Ser mujer de 65 años o más que haya cotizado.

Recibir o haber recibido una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros de vida, basada en cotizaciones obligatorias, propias y de su empleador al Seguro Social Previsional (SSP), siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Estar afiliada y tener al menos una cotización en el SSP que se destine al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

Las mujeres pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) recibirán un porcentaje de la compensación. Este dependerá de la edad que tengan al 1 de enero de 2026, y los porcentajes se distribuirán así:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Para las mujeres pensionadas desde el 2 de enero de 2026, se aplicarán los mismos porcentajes según su edad al pensionarse.

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