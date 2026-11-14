Motociclista muere y otro resultado con lesiones graves tras choque con minibús en Colina

14 nov. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas y un minibús dejó un hombre fallecido y otro con lesiones graves durante la madrugada de este sábado en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 13,8 de la Ruta CH-57, en dirección al sur, cuando el minibús impactó por la parte trasera a ambas motocicletas.

El subteniente Jean Pierre Fonseca, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, confirmó que la víctima fatal era un hombre chileno, mayor de edad. El segundo motociclista, también hombre, fue trasladado al SAR de Colina.

El estado del motociclista herido

Respecto de su condición, Fonseca señaló que el afectado sufrió diversas fracturas, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

"Está complicado con distintas fracturas, pero fuera de riesgo vital", precisó.

Investigan las causas del accidente

Sobre lo ocurrido, el funcionario indicó que todavía no cuentan con mayores antecedentes y que el conductor del minibús entregó una primera versión de los hechos: "Solamente señala él (el conductor) venía circulando, que no se percata y colisiona a estos dos motoristas".

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) fue enviado al lugar por instrucción del Ministerio Público para determinar la causa basal del accidente. Según explicó Fonseca, hasta el momento no cuentan con cámaras de vigilancia en el sector.