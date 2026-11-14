Reportan avistamiento de presunto meteorito en la región del Biobío: Videos muestran destello cayendo desde el cielo

14 nov. 2026 - 03:26 hrs.

¿Qué pasó?

Múltiples habitantes de la región del Biobío reportaron el avistamiento de un presunto meteorito durante la noche de este viernes en diferentes puntos del Gran Concepción.

Usuarios de redes sociales compartieron registros del momento en que se puede ver el destello en los cielos de la octava región.

Según los registros de diferentes cámaras, el hecho ocurrió a las 21:32 horas de la noche de este viernes 13 de noviembre.

A través de redes sociales, usuarios de otras partes de Chile también aseguraron haberlo visto, específicamente desde lugares como Algarrobo, Puente Alto, hasta en la región de Los Ríos.

Finalmente, no se tiene claridad sobre lo que sería el objeto, ya que no hay una versión oficial de especialistas. Mientras tanto, las personas especulan que podría ser un meteorito, mientras que otros dicen que se puede tratar de basura espacial.

Revisa los videos del presunto meteorito