Sismo se percibe en el norte del país: Revisa la magnitud del temblor y dónde fue el epicentro
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 00:18 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 73 kilómetros al este de Socaire, a 238 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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