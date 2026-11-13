Intensa búsqueda de jinete de 31 años que habría caído al río Maipo en Buin: Pangal Andrade participa en el operativo

13 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de búsqueda se desarrolla en el río Maipo, en la comuna de Buin, Región Metropolitana, para dar con el paradero de un jinete de 31 años que permanece desaparecido desde el miércoles.

¿Qué se sabe de su desaparición?

El hombre, identificado como Aldo Ulloa, recorría el sector Lo Chacón, en el límite con Isla de Maipo, montado en una yegua y acompañado de otro caballo que llevaba de tiro.

Según los antecedentes, se habría acercado al cauce para refrescar a los animales, momento en que, por causas que se investigan, habría caído al río.

La Municipalidad de Buin informó que cerca de las 13:00 horas del miércoles sus familiares alertaron sobre la situación, luego de no conseguir comunicarse con él.

Cerca de las 18:00 horas fue encontrada una de las yeguas sin vida y con la montura puesta. Posteriormente, el segundo animal fue ubicado con vida aguas arriba.

"Esperamos que suceda el milagro"

Un amigo del desaparecido expresó su esperanza de encontrarlo con vida. "Lo primero que esperamos que suceda es el milagro, que Diosito haga la obra y que aparezca vivo”, señaló a Chilevisión.

Respecto de lo que pudo haber ocurrido, el cercano planteó una posible hipótesis: "Lo que todos pensamos es que la yegua se espantó, la que llevaba de tiro lo enredó, se dieron vuelta".

Además, hizo un llamado a recibir colaboración de personas que conozcan el sector y de especialistas. "Lo que necesitamos en este momento es ayuda, de gente que conoce estos lugares, y gente profesional”, manifestó.

Pangal Andrade se sumó a la búsqueda

En el lugar se mantiene un puesto de mando con personal de Bomberos, Carabineros, familiares y equipos de Buin Seguro. También se sumó a la búsqueda el exchico reality Pangal Andrade.

Tras la denuncia por presunta desgracia, se esperaba la intervención del GOPE para realizar las labores de búsqueda y recuperación.