Gianella Marengo preocupa al revelar complicación que enfrentó durante su embarazo

13 nov. 2026 - 19:22 hrs.

Gianella Marengo generó preocupación entre sus seguidores luego de contar que sufrió un nuevo episodio de sangrado durante su embarazo. La modelo, que espera a su primera guagua y anunció la noticia a fines de julio, explicó que debió acudir nuevamente a urgencias.

A través de sus historias de Instagram, relató que esta vez el sangrado fue más abundante que en ocasiones anteriores: “no era un pequeño como los anteriores”.

“Yo estaba muy tranquila porque ayer tenía control de rutina y estaba todo bien, pero hoy son cosas que pasan”, comentó. Además, reveló que esta fue la sexta vez que ha tenido que acudir a un servicio de urgencias durante la gestación.

“Yo sabía que estaba todo bien, mi guagüin se estaba moviendo, pero un sangrado merece una urgencia, merece una revisión urgente”, enfatizó.

La explicación detrás del sangrado

Tras recibir atención médica, la comunicadora confirmó que su bebé se encontraba en buenas condiciones. “Y gracias a Dios, mi guagüin estaba ahí en todo, abrió la boca, lo vimos, está perfecto”, contó.

Posteriormente, explicó que el episodio estaría relacionado con un pólipo ubicado en el cuello del útero, cerca de la vagina.

“Era efectivamente este pólipo que está en el cuello del útero, entonces sangra de vez en cuando”, detalló.

También reveló tratamiento para el dolor

Marengo aprovechó la instancia para contar otra situación que había mantenido en reserva: el tratamiento que recibió para enfrentar el dolor provocado por sus miomas.

“Yo nunca le había contado esto. Para el manejo del dolor de mis infartos de mioma, cuando ya nada, nada pueden hacer, me pusieron hasta fentanilo, fentanilo a la vena”, reveló.

Sobre los efectos del medicamento, explicó: “Es heavy la sensación, es heavy esa droga que ustedes ven, que hay gente queda como zombie”.

Sin embargo, aseguró que tuvo una buena experiencia con el fármaco: “Yo quedé en Júpiter. Hice un video, pero lo borré porque me dio vergüenza, se lo mandé a mi familia, pero la verdad es que me hizo superbién”, concluyó.