Chile vs. Colombia: La Roja se enfrenta a los Cafeteros en un nuevo amistoso en Cali
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La Selección Chilena se está enfrentando la noche de este viernes a su similar de Colombia, en un duelo amistoso disputado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.
Formación de Chile
Y el equipo que dirige Nicolás Córdova ya tiene oncena confirmada para chocar ante el local: Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.
📋✅ ¡Formación de #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Colombia 🇨🇴 en Cali!— Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2026
🕘 21:00hrs.
🏟️ Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
📺 Transmite Mega. #VamosLaRoja pic.twitter.com/LJfux31UnX
Tras el duelo en Colombia, ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo martes 17 de noviembre, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 20:00 horas.
Con Palma en el relato y Zamorano y Sepu en los comentarios
El encuentro de la fecha FIFA de noviembre iniciará a las 21:00 horas por las pantallas de Mega y será relatado por Claudio Palma y contará con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda y el exseleccionado nacional Iván Zamorano.Ir a la siguiente nota
Además de la señal principal de la televisión abierta, también es transmitido por la plataforma de streaming MegaGo, en donde se ofrecerá en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. En tanto, en el canal Mega 2 se incorporará la lengua de señas.
En las redes sociales, el YouTube oficial de Mega transmitirá el React del partido de La Roja, el cual estará a cargo del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal.