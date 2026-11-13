Sigue todos los comentarios de Arturo Vidal en el react del partido de Chile ante Colombia

El bicampeón de América con La Roja Arturo Vidal es el encargado de comandar el react de Mega del partido de este viernes entre Chile y Colombia, a disputarse en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Los comentarios del "Rey Arturo" los puedes seguir desde las 20:30 horas por el canal oficial de Mega en YouTube, una excelente opción para seguir el encuentro de La Roja en redes sociales.

En televisión abierta, el partido será transmitido en exclusiva por Mega, que comenzará su transmisión a las 19:30 horas con una previa, para dar paso a las 21:00 horas al inicio del encuentro.

El relato estará a cargo de Claudio Palma, con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda y del exseleccionado nacional Iván Zamorano, más las notas en cancha de Camila Romero.

Además, el partido puedes verlo por la plataforma de streaming MegaGo, que ofrecerá la transmisión en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. En tanto, el canal Mega 2 incorporará la lengua de señas.

Pero este no es el único apretón ante la escuadra cafetera, ya que el próximo martes 17 de noviembre ambas selecciones disputarán un segundo lance en el Estadio Nacional de Santiago, y también podrás seguirlo por Mega.