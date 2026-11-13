La Roja va con todo ante Colombia por las pantallas de Mega

¿Qué pasó?

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Chilena jugará en la ciudad de Cali el primero de sus dos amistosos con Colombia, partido que será transmitido en exclusiva por Mega.

¿A qué hora es el partido y dónde se podrá ver?

El encuentro de la fecha FIFA de noviembre iniciará por las pantallas de Mega con una previa a partir de las 19:30 horas, para dar paso a las 21:00 horas al partido que se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El partido será relatado por Claudio Palma y contará con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda y el exseleccionado nacional Iván Zamorano.

Además de la señal principal de la televisión abierta, también será transmitido por la plataforma de streaming MegaGo, en donde se ofrecerá en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. En tanto, en el canal Mega 2 se incorporará la lengua de señas.

En las redes sociales, el YouTube oficial de Mega transmitirá el React del partido de La Roja, el cual estará a cargo del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal.

¿Cuál será la formación de La Roja?

La formación tentativa de la selección será con Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

Por su parte, Colombia se presentaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla; Juan Rengifo y Luis Suárez.

El partido "de vuelta" de esta fecha FIFA se jugará el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago y también podrá ser disfrutado por las pantallas de Mega.

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