Padre del subsecretario Máximo Pavez es detenido por conducir en estado de ebriedad: Hay una víctima en riesgo vital

13 nov. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes se conoció que el padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en la comuna de Colina, al norte de la Región Metropolitana.

Detienen a padre del subsecretario Pavez

De acuerdo a fuentes de Meganoticias, el hombre de 68 años fue detenido durante la madrugada tras chocar y dejar dos víctimas: una en riesgo vital y otra con fractura craneal.

Durante las últimas horas, el Juzgado de Garantía de Colina decidió ampliar la detención de Máximo Pavez Cerda hasta el día lunes, por lo que el padre de la autoridad pasará el fin de semana detenido.

"Lo que corresponde es la igualdad ante la ley"

Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario Pavez confirmó los hechos, explicando que no ha tenido contacto con su padre ni con ninguna autoridad.

"Esto está en el ámbito de las instituciones, esto está en el ámbito de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares", dijo el subsecreetario.

"Mi padre está bien, no he podido hablar con él, hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley", agregó en la misma línea.

Finalmente, Máximo Pavez reiteró que "en ningún caso este es un tema que tenga que ver ni con la Subsecretaría del Interior ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al Gobierno y, por lo tanto, lo que corresponde es que las instituciones funcionen".

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