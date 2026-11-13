"Qué crudas son las mujeres": Sammis Reyes defiende a Emilia Dides tras las críticas por su viaje a Las Vegas

13 nov. 2026 - 12:21 hrs.

Sammis Reyes salió en defensa de Emilia Dides luego de que la modelo recibiera comentarios en redes sociales por su viaje a Las Vegas, Estados Unidos, donde participará de una actividad.

A través de un registro, el exjugador de fútbol americano manifestó su sorpresa por las reacciones que generó el viaje de su pareja, especialmente por los mensajes de personas que cuestionaron quién estaba a cargo de Mía, la hija que ambos tienen en común.

"Qué crudas son las mujeres muchas veces entre ellas", comenzó diciendo Reyes, quien cuestionó que, en lugar de celebrar la oportunidad laboral de Emilia, algunos usuarios pusieran el foco en el cuidado de la pequeña.

Sammis Reyes respondió a los comentarios sobre el cuidado de su hija

En su descargo, el deportista aclaró que Mía se encuentra bajo su cuidado mientras Emilia está fuera del país.

"Mi hija está bajo mi cuidado, porque les voy a decir algo, cuando yo viajo cada fin de semana a lo largo de todo Chile, región por región buscando al hombre y mujer más atlético, a mí nadie me hace sentir mal por hacer mi trabajo", expresó.

En esa línea, Reyes planteó que este tipo de situaciones deberían abordarse desde el apoyo mutuo entre las parejas, independiente de quién sea la persona que debe viajar por motivos laborales.

"Y creo que de eso se trata una relación moderna, que el hombre apoya a la mujer, que la mujer apoya al hombre y literalmente eso es lo que nos falta para entendernos mejor", agregó.

El mensaje de Sammis Reyes sobre Emilia Dides

Finalmente, el deportista agradeció las muestras de cariño y también quiso responder a quienes manifestaron preocupación por la hija de ambos.

"Un abrazo a todos, gracias por el cariño siempre y para las personas que tienen preguntas, créanme que la Emilia es una mamá increíble, la mejor del mundo, así que eso, abrazo", concluyó.