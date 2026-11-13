Lanzan en Madrid libro sobre legado de Sebastián Piñera: Expresidentes de España lo destacan como "referente histórico"

13 nov. 2026 - 12:47 hrs.

El legado internacional de Sebastián Piñera volvió a reunir a destacadas figuras políticas y empresariales en una presentación que puso en perspectiva su trayectoria como exmandatario chileno. La publicación recoge las experiencias y recuerdos de 50 personalidades de distintas partes del mundo.

Se trata de “Sebastián Piñera en 50 voces globales”, libro publicado por Ediciones UC en el marco de la Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera. La obra reúne testimonios de jefes de Estado, autoridades de organismos internacionales e intelectuales que compartieron con el expresidente.

El lanzamiento en España se realizó este jueves en Casa de América, en Madrid, y contó con la presencia de los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, además del exmandatario mexicano Felipe Calderón. También participaron Cecilia Morel y Magdalena Piñera, junto a autoridades chilenas y representantes diplomáticos.

"Un punto de referencia histórico"

Durante la actividad se desarrolló un panel moderado por el escritor Álvaro Vargas Llosa. En la conversación, Calderón destacó el liderazgo de Piñera y su capacidad para organizar a distintos referentes políticos frente a los desafíos de América Latina.

Aznar, en tanto, lo calificó como "un ejemplo, un punto de referencia histórico", mientras que Rajoy recordó su trayectoria como dos veces Presidente de Chile y valoró su compromiso con el servicio público.

Entre los 50 autores también figuran Barack Obama, Bill Clinton, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, Luiz Inácio Lula da Silva y María Corina Machado. Desde España se suman nombres como Ana Botín y Cayetana Álvarez de Toledo.

"Recorrer con este libro las instituciones y los países con los que Sebastián trabajó ha sido una experiencia muy emocionante. En cada lugar encontramos el mismo reconocimiento, el de un demócrata, un hombre de Estado que creía que Chile podía tener una voz respetada en el mundo. Nuestro compromiso como fundación es que ese legado siga vivo y llegue a las nuevas generaciones", señaló Cecilia Morel, viuda del expresidente.

Por su parte, Magdalena Piñera, editora de la publicación, indicó que "cuando empezamos a contactar a los autores, pensamos que sería difícil reunir cincuenta testimonios. Lo difícil fue detenernos. Líderes de distintos países y de distintas ideas respondieron con generosidad, porque mi padre había dejado en cada uno de ellos una huella personal".

La presentación en Madrid forma parte de una gira internacional que ya pasó por Washington y París. El recorrido continuará en enero de 2027 con una actividad en Panamá y posteriormente contempla encuentros en Brasil, Argentina y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.