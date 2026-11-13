Mauricio Flores rompe el silencio tras detención de su hijo por tráfico de drogas y comparte emotiva reflexión

13 nov. 2026 - 12:52 hrs.

El comediante Mauricio Flores retomó la conducción del programa 'Todo va a estar bien', de TV+, luego de permanecer alejado del espacio televisivo por el complejo momento familiar que enfrenta tras la detención de uno de sus hijos.

Su regreso estuvo marcado por la emoción y las muestras de cariño de sus compañeros de trabajo. En ese contexto, el humorista decidió referirse públicamente a la situación que atraviesa su familia y agradeció el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas.

Según recogió 'Zona de Estrellas', Flores volvió al espacio televisivo después de que su hijo Danko Flores Cid quedara en prisión preventiva, tras ser detenido a principios de noviembre.

El regreso de Mauricio Flores a la televisión

Durante su intervención, el comediante reconoció que han sido días especialmente difíciles, aunque destacó el cariño que ha recibido desde que se conoció la situación judicial de su hijo.

“Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me han tocado vivir junto a mi familia, pero dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y lo bueno es que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa”, expresó.

Asimismo, manifestó que las muestras de apoyo le han entregado fuerzas para enfrentar este periodo.

“Estoy feliz; esto me da más fuerza. Espero que las cosas, como dice el programa, ojalá, todo vaya a estar bien”, comentó.

La reflexión del comediante por la detención de su hijo

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó cuando Mauricio Flores reflexionó sobre las responsabilidades individuales y cómo las decisiones de los hijos también repercuten emocionalmente en sus familias.

“Hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares. Lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena”, manifestó.

En esa misma línea, el humorista reconoció que, pese al difícil escenario que enfrenta como padre, debe respetar el desarrollo del proceso judicial.

“Pero hay que asumir: todo está en curso; todo tiene que seguir como debe ser, y a mí, como papá, solo me queda estar presente y acompañar”, aseguró.

¿Por qué fue detenido el hijo de Mauricio Flores?

Cabe recordar que Danko Flores Cid fue detenido a principios de noviembre mientras transportaba 18 kilos de cocaína desde la región de Tarapacá hacia Santiago.

Tras su detención, quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el delito de tráfico de drogas.