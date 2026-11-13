"Le tiró un combo, una patada": El Sentido del Humor reveló detalles de la agresión que sufrió Luis Slimming en Arica

13 nov. 2026 - 00:41 hrs.

Nuevos antecedentes se conocieron tras la agresión que sufrió el comediante Luis Slimming durante una presentación en Arica. A través de sus redes sociales, el equipo de El Sentido del Humor entregó detalles del incidente y tranquilizó a sus seguidores respecto al estado del humorista.

La publicación fue acompañada de una fotografía de Slimming, en la que se le observa con rastros de sangre en el rostro. Según relataron, un hombre del público subió al escenario y comenzó a golpearlo, provocando una pelea que terminó con la intervención de otras personas.

"Para quienes preguntan, tranquilidad. Luis está bien", señalaron desde el espacio de humor.

"Le tiró un combo, una patada": así relataron la agresión a Luis Slimming

En la publicación, el equipo explicó que el sujeto se acercó al escenario y agredió al comediante. Sin embargo, agregaron que Slimming respondió a los golpes antes de que otras personas retiraran al individuo del lugar.

"Un loquito se subió al escenario, le tiró un combo, una patada, Luchito le devolvió un par de combos bien dados (sí, nosotros tampoco vimos venir eso)", escribieron.

Además, detallaron que, una vez que el agresor fue bajado del escenario, el humorista continuó con su presentación por algunos momentos: "Luchito tiró unos chistes como un maestro y se suspendió el resto del show", agregaron.

PDI detuvo al agresor durante el incidente

El hecho fue presenciado por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraban en su tiempo libre. Los detectives intervinieron y detuvieron al presunto agresor en el lugar.

A raíz de lo ocurrido, el espectáculo fue suspendido y Luis Slimming resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital de Arica.

Desde El Sentido del Humor también indicaron que el comediante acudió a constatar lesiones: "Ya fue a constatar lesiones y todo como corresponde", concluyeron en la publicación.