Oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat por rebaja de penas a condenados

12 nov. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las bancadas de oposición ingresaron este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El libelo consiste en tres capítulos: "Capítulo I: Las rebajas que la ley prohibía", "Capítulo II: Tres agentes de la dictadura en libertad" y "Capítulo III: La información ante el Congreso".

¿Qué dice la acusación constitucional?

El Capítulo I apunta a las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. El texto menciona 22 decretos y se recalca que "ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva".

En tanto, el Capítulo II menciona la reducción de penas de tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo a los parlamentarios, el ministerio no habría aplicado el examen individual que exigen la Constitución y los tratados para evaluar si los condenados habían colaborado con la justicia, si reconocían los delitos, si contribuyeron a la reparación de las víctimas y qué efectos tendría su salida sobre ellas.

"La ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025", indica el texto.

Finalmente, el Capítulo III acusa información incompleta del ministro Rabat a la Comisión de Constitución del Senado. "No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos", señala el texto.

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