Viaje del Presidente Kast a Asia se mantiene de acuerdo a lo programado: "Llegado el momento tomará una decisión"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, conversó en la mañana de este jueves con el matinal "Mucho Gusto" y se refirió al viaje que tiene planeado el Presidente José Antonio Kast a Asia (Vietnam, China y Japón), en donde se reunirá con importantes autoridades en búsqueda de oportunidades comerciales.
Pese al paro de transportistas en distintas ciudades del país, el Mandatario mantiene su agenda, por lo que se trasladaría en las próximas horas a dicho continente, en donde coincidirá, por ejemplo, con el líder chino Xi Jinping.
¿Qué dijo el vocero de Gobierno por el viaje de Kast?
En el matinal de Mega, Arenas evitó referirse en extenso al viaje, aunque destacó que "el Presidente está monitoreando hora a hora cómo va evolucionando la situación y llegado el momento tomará una decisión. Yo no soy quién para decir qué hará el Presidente con su viaje".Ir a la siguiente nota
"Lo que sí puedo decir es que está siguiendo minuto a minuto cómo están las distintas vías, ciudades y negociaciones con camioneros. Como vea él que va evolucionando el tema, tomará una decisión que no la puedo decir yo ni menos tomar yo", añadió.
Kast en coordinación con sus ministros por paro de camioneros
Según los últimos antecedentes, Kast viajaría este viernes y ahora está en permanente coordinación con sus ministros. Este jueves tuvo la oportunidad de reunirse con los titulares de Interior, Segegob y Hacienda.
El paro de transportistas cumple su tercera jornada y ya no solo contempla a los camioneros, sino también a los buses interurbanos, taxis e incluso pescadores, entre otros.
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