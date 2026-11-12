Grandes gremios de camioneros acuden a La Moneda, descartan sumarse al paro y acusan "anarquía" en las movilizaciones

12 nov. 2026 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del escenario de tensión por el paro de transportistas a raíz del alza de combustibles, los principales gremios del transporte de carga del país llegaron este jueves hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión clave con autoridades de Gobierno, marcando una distancia respecto de los grupos movilizados en las carreteras.

Pasadas las 09:00 horas, dirigentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) ingresaron a la sede del Ejecutivo.

Descartan sumarse al paro de transportistas

Antes de iniciar el encuentro, los líderes de las confederaciones reiteraron su decisión de no adherir al paro nacional que mantienen distintos grupos de camioneros y transportistas en diversas rutas del país.

Desde el Palacio, cuestionaron la conducción de dichas manifestaciones, asegurando que existe una falta de liderazgo unificado: "Hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes", señalaron los representantes gremiales, consignó Radio Bío Bío.

El Gobierno ha buscado destrabar el conflicto mediante el anuncio de un proyecto de ley para congelar las alzas de los combustibles por 74 días, es decir, hasta febrero de 2027.

Sin embargo, las agrupaciones que mantienen los bloqueos han considerado insuficientes estas medidas, prolongando la incertidumbre en las carreteras.

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