Continúa el paro de camioneros: Transportistas Fuerza del Norte y Gobierno no llegan a acuerdo tras reunión clave

11 nov. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El dirigente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, anunció que la paralización de camioneros continuará tras no llegar a acuerdo con el Gobierno.

La tarde de este martes se llevó a cabo una reunión clave al interior de La Moneda. Tras un breve receso, las conversaciones se retomaron entre las partes, sin llegar a buen puerto.

"El paro continúa indefinido"

Sobre el alza de los combustibles, señaló que "en ese punto no tuvimos acuerdo" con el Ejecutivo, por lo que "el paro continúa indefinido".

Respecto a una nueva fecha para reunirse con las autoridades, indicó que esto será "cuando el gobierno pueda abrir la conversación nuevamente".

"No hay un acuerdo; lo que sí es que hubo una conversación. Lo que pudimos hacer es que, en algunos puntos que traíamos como petitorio, el gobierno aceptó", destacó Sandoval.

Más específicamente, explicó que el Gobierno se abrió a que el Registro Nacional del Transporte "fuera ley y que lo iban a llevar al Congreso".

Asimismo, el biministro Claudio Alvarado "aceptó que pudiéramos llevar el kilómetro andado, para que pudiéramos cobrar una tarifa de acuerdo al índice de costo que nosotros tenemos de transporte".